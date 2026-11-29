Треба було продовжувати підозрілий матч? Олександрія засудила дії Інгульця
Які аргументи «містян»?
Олександрія засудила рішення представників Інгульця вивести команду з поля під час матчу 18-го, заключного у 2026 році, туру Першої ліги ПФЛ.
Зустріч між командами припинили на 83-й хвилині за рахунку 5:0 на користь Олександрії. Головний тренер Інгульця Валерій Куценко вивів футболістів із поля, після чого поєдинок не відновили. Офіційну заяву «містяни» опублікували в Instagram.
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Матч 18-го, заключного туру 2026 року чемпіонату Першої ліги ПФЛ між Інгульцем та ФК Олександрія було достроково перервано на 83-й хвилині за рахунку 0:5 на користь нашої команди. Головний тренер Інгульця Валерій Куценко вивів команду з поля, після чого матч не було продовжено.
ФК Олександрія засуджує дії представників ФК Інгулець та вважає подібні рішення неприпустимими, адже вони суперечать принципам спортивної боротьби та футбольної етики. Пропонуємо переглянути відео моменту, на якому зафіксовано слова головного тренера «Інгульця» та його рішення вивести команду з поля.
Подальшу долю матчу та остаточний результат визначить Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ. Сподіваємося на справедливе та об’єктивне рішення, яке відповідатиме принципам спортивної боротьби.
Раніше президент Інгульця Олександр Поворознюк заявив, що це було його рішення через підозру в договірному характері гри та підозрілі рухи ставок.
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