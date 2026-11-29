Матч 18-го, заключного туру 2026 року чемпіонату Першої ліги ПФЛ між Інгульцем та ФК Олександрія було достроково перервано на 83-й хвилині за рахунку 0:5 на користь нашої команди. Головний тренер Інгульця Валерій Куценко вивів команду з поля, після чого матч не було продовжено.

ФК Олександрія засуджує дії представників ФК Інгулець та вважає подібні рішення неприпустимими, адже вони суперечать принципам спортивної боротьби та футбольної етики. Пропонуємо переглянути відео моменту, на якому зафіксовано слова головного тренера «Інгульця» та його рішення вивести команду з поля.

Подальшу долю матчу та остаточний результат визначить Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ. Сподіваємося на справедливе та об’єктивне рішення, яке відповідатиме принципам спортивної боротьби.