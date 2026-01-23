Сікан провів перше тренування в Андерлехті
Українець перейшов до бельгійського клубу з Трабзонспора
Данило Сікан/фото: Андерлехт
Український форвард Данило Сікан провів перше тренування у складі бельгійського Андерлехта.
24-річний нападник перебрався до команди з Трабзонспору, підписавши контракт, який діє до кінця сезону 2029/30.
Андерлехт йде четвертим у Про-лізі Бельгії, маючи в активі 35 очок після 21 туру.
Дебют Сікану за Андерлехт може відбутися вже 25 січня у матчі чемпіонату Бельгії проти Дендару. Початок зустрічі заплановано на 19:30 за київським часом.
