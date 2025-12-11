Головний тренер Атлетіка Більбао Ернесто Вальверде прокоментував домашню нічию своєї команди у шостому турі Ліги чемпіонів проти ПСЖ, яка закінчилася без голів – 0:0.

«Це було дуже важко здобуте очко, безумовно. Перед нами був чемпіон Європи, ми намагалися тиснути високо, а коли вони виходили з-під пресингу, були небезпечні. Було десять поганих хвилин на початку другого тайму, решта часу ми грали досить добре. Ми ще в боротьбі, подивимося.

Задоволений – це був дуже складний матч проти чемпіона, і нам довелося працювати від першої до останньої хвилини. В таких матчах, щоб добитися результату, голкіпер повинен бути у формі, і Унаї Сімон витягнув нас сейвом наприкінці першого тайму та в деякі моменти другого», — сказав Вальверде для Marca.