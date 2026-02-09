Тренер Аякса оцінив дебют Зінченка в матчі проти АЗ: «Приносить нам необхідний досвід»
Українець вийшов на заключні 15 хвилин
36 хвилин тому
Олександр Зінченко/фото: Аякс
Виконувач обов'язків головного тренера Аякса Фредді Грім коротко прокоментував виступ Олександра Зінченка, який дебютував за амстердамську команду в матчі чемпіонату Нідерландів проти АЗ, що завершився нічиєю 1:1.
«Зінченко технічно підкований, має проникливість і приносить нам необхідний досвід», – сказав Фреді Грім після матчу з АЗ.
Після цього туру Аякс набрав 49 очок і розташовується на четвертій позиції на турнірній таблиці Ередівізі.
Наступний поєдинок команда українського футболіста проведе 14 лютого - цього дня Аякс на своєму полі прийме Сіттард. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.