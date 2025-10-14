Тренер Азербайджану: «Ми мали взяти одне очко»
Фахівець проаналізував гру своїх підопічних
близько 1 години тому
Головний тренер збірної Азербайджану Айхан Аббасов поділився думками щодо поразки від України (1:2) у матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026.
«Грати кожні три дні проти сильних команд – це важливо. Можливо, ми мали взяти одне очко. 10–15 хвилин були дуже важкими – суперник хотів перемогти. Якби Наріман Ахундзаде реалізував свій момент, усе могло скластися інакше. Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє – у цієї команди є потенціал.
Нам потрібні удари по воротах. І вони були. З командами, які близькі до нас за рівнем, ми можемо грати нарівні або навіть краще. Я не просто так це кажу – я бачу потенціал своєї команди. Суперники на кшталт України, звичайно, сильніші за нас», – сказав Аббасов на післяматчевій пресконференції.
Після чотирьох турів Україна посідає друге місце у групі D із 7 очками. Лідирує Франція (10), далі – Ісландія (4) та Азербайджан (1).
Згідно з регламентом, прямі путівки на чемпіонат світу-2026 отримають лише переможці груп. Команди, що посядуть друге місце, навесні 2026 року зіграють у плей-оф за вихід на Мундіаль.
Календар наступних матчів України у відборі ЧС-2026
13 листопада 2025, Франція – Україна
16 листопада 2025, Україна – Ісландія