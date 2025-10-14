Головний тренер збірної Азербайджану Айхан Аббасов поділився думками щодо поразки від України (1:2) у матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026.

«Грати кожні три дні проти сильних команд – це важливо. Можливо, ми мали взяти одне очко. 10–15 хвилин були дуже важкими – суперник хотів перемогти. Якби Наріман Ахундзаде реалізував свій момент, усе могло скластися інакше. Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє – у цієї команди є потенціал.

Нам потрібні удари по воротах. І вони були. З командами, які близькі до нас за рівнем, ми можемо грати нарівні або навіть краще. Я не просто так це кажу – я бачу потенціал своєї команди. Суперники на кшталт України, звичайно, сильніші за нас», – сказав Аббасов на післяматчевій пресконференції.