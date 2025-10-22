Головний тренер Байєра Каспер Юльманн висловився після розгромної поразки своєї команди від ПСЖ із рахунком 2:7 у поєдинку третього туру основного етапу Ліги чемпіонів.

«Це дуже боляче – для нашої команди, для мене, для всіх, хто залучений. Програти 2:7 – це, звісно, неприємно. Ми погано розпочали, пропустивши після стандарту, але потім повернулися в гру. До приблизно 38-ї хвилини матч був рівним, але в наступні сім хвилин ми були занадто відкритими.

Ми втратили м'яч і були покарані. Думаю, саме цей семихвилинний відрізок справді нам зашкодив. Думаю, брак злагодженості після того, як ми пропустили, був вирішальним. Ми перейшли з трьох центральних захисників на чотирьох із чотирма півзахисниками, і це змінило структуру.

Після цього ми не змогли адаптуватися, грали занадто відкрито, і саме тому, думаю, були покарані. 5 матчів залишилися, щоб піднятися в таблиці? Так, це так. Спершу ми зіграємо кілька матчів чемпіонату, але потім повернемося до Ліги чемпіонів. Коли приїдемо до Лісабона, будемо готові. Ми розуміємо, що на нас є певний тиск, але поїдемо туди з думкою про перемогу».