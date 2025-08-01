Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже прокоментував перемогу своєї команди над Спортінгом із рахунком 1:0, яка принесла трофей Суперкубку Португалії. Наставник наголосив на важливості цього успіху та висловив задоволення грою своїх підопічних, підкресливши дисципліну та настрій команди у ключовому матчі.

«Перший тайм був рівним — ми володіли м’ячем, але в деякі моменти могли б краще будувати атаки, бути трохи ближчими одне до одного. Це також результат браку тренувань, браку часу на роботу з гравцями.

Вважаю, що у другому таймі ми дуже сильно увійшли в гру, ми поговорили в перерві, змінили розташування, щоб бути ближчими до м’яча, щоб мати довші періоди контролю. І коли я дивлюся на цей матч, то відчуваю, що ми справедливі переможці.

Ми виграли цей титул, а тепер маємо вже дивитися на матч кваліфікації Ліги чемпіонів. Ця команда, гравці, клуб — ми хочемо грати в Лізі чемпіонів», – заявив Лаже.