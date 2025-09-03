Колишній захисник Шахтаря, Дніпра, Карпат і збірної України Артем Федецький поділився думками щодо оренд хавбеків «синьо-жовтих» Олександра Зінченка та Георгія Судакова до Бенфіка та Ноттінгема відповідно.

Ви ж бачите відношення Артети до Сані. Він має дуже мало хвилин на полі, тому йому потрібно було щось змінювати. А з усіма варіантами, які в нього були – все впиралось у зарплату гравця. Я знаю, що Саня – хороший гравець, який може багато грати, тому йому потрібно було шукати нові варіанти. Я впевнений, що перехід Зінченка в «Ноттінгем Форест» буде корисним як для нього самого, так і для збірної України.

Чи не втратив «Шахтар» найбільш вдалий момент момент, аби продати Судакова? Знаєте, оцінити можна у скільки завгодно – в 500 мільйонів, в мільярд. Також можна казати, що можна було відпустити раніше, в те ж «Наполі», але на все є свої причини. Я вважаю, що трансфер Судакова в «Бенфіку» є досить гарним: це класний клуб, там класний чемпіонат, та і для родини це гарне місце. Я впевнений, що для Георгія цей перехід буде позитивним, він там зможе себе показати. А головне – Судаков отримає новий виклик, який йому був так потрібен, – заявив Федецький в інтерв'ю ua.tribuna.com.