Український хавбек Георгій Судаков у коментарі пресслужбі УАФ поділився думками про свій перехід із донецького Шахтаря до португальської Бенфіки.

— Ти розумієш, що приїхав до збірної вже як легіонер?

— Якщо чесно, я ще навіть над цим не замислювався. Ще до кінця не усвідомлюю цього.

— Не відчуваєш, що ти гравець Бенфіки?

— Так. Все сталося дуже швидко. Навіть коли я був два-три дні в Лісабоні та підписав контракт, мені ще важко було повірити. А коли вперше приїхав на базу, потренувався, познайомився з командою — все одно залишалося відчуття, ніби це сон, — відповів Судаков.

Нагадаємо, Георгій Судаков у складі збірної України готується до матчів відбору на ЧС-2026. 5 вересня синьо-жовті у Кракові зіграють проти Франції, а 9 вересня у Баку проти Азербайджану.