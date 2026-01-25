Головний тренер Борнмута Андоні Іраола підбив підсумки матчу 23 туру АПЛ проти Ліверпуля. Його слова наводить Sky Sports.

Це величезна перемога для нас, тому що ми перебували у складній ситуації, особливо минулого тижня щодо кількості гравців і захисників.

Ми шукаємо способи здобувати очки проти складних суперників. Я дуже пишаюся командою та тим, що ми робимо. Ми адаптуємося і набираємо хороші очки.

Не хотілося пропускати до перерви. Це був хороший гол від ван Дейка, і ми знали, що нам доведеться боротися на повну, враховуючи все, що вони роблять, і ми пропустили два стандарти. Але після рахунку 2:2 ми почали грати краще і відчували, що нам нічого втрачати.

Я вважаю, що це перемога, яка нам була потрібна. Тепер у нас 30 очок, нам потрібні очки, і вони потрібні якнайшвидше. Ми все ще у зоні вильоту, тож нам доведеться продовжувати боротися і здобувати очки, - сказав Іраола.