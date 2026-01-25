УЄФА підключився до розгляду довкола вінгера Челсі Михайла Мудрика, який був тимчасово відсторонений від виступів у листопаді 2024 року після виявлення позитивного допінг-тесту.

Як повідомляє The Chelsea forum, європейська футбольна організація зайняла активну позицію і звернулася до Футбольної асоціації Англії із закликом прискорити процес розгляду справи, щоб якнайшвидше прояснити ситуацію і дати гравцеві шанс повернутися до команди.

При цьому наголошується, що Мудрик не приймав заборонених речовин навмисне. Українець уже близький до поновлення виступів, проте точних термінів його повернення поки що не визначено. За інформацією джерела, йдеться про кілька днів або тижнів.

