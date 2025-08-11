Тренер Борнмута відреагував на потенційний трансфер Забарного в ПСЖ
Фахівець зробив заяву
близько 1 години тому
Головний тренер Борнмута Андоні Іраола висловився про перехід українського центрбека Іллі Забарного до складу ПСЖ.
«Ви мене знаєте, я ненавиджу цей місяць. Багато всього відбувається. Забарний не грав в останніх двох матчах, але офіційно ще нічого немає, тому нам потрібно почекати.
Я думаю, що все відбудеться, але потрібно дочекатися підписання документів і офіційного підтвердження», – наводить слова Іраоли BBC.
Забарний у кампанії 2024/25 рр., загалом провів за Борнмут 39 поєдинків у всіх офіційних турнірах: одна результативна передача.
Ілля грав за «вишень» з січня 2023 року після трансферу з київського Динамо за 22,7 млн євро.
Transfermarkt оцінює 22-річного центрального оборонця в 40 мільйонів євро.