Головний тренер Борнмута Андоні Іраола висловився про перехід українського центрбека Іллі Забарного до складу ПСЖ.

«Ви мене знаєте, я ненавиджу цей місяць. Багато всього відбувається. Забарний не грав в останніх двох матчах, але офіційно ще нічого немає, тому нам потрібно почекати.

Я думаю, що все відбудеться, але потрібно дочекатися підписання документів і офіційного підтвердження», – наводить слова Іраоли BBC.