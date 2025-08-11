Французькі ЗМІ: Забарний у ПСЖ може обрати 27-й або 13-й номер
Українець за крок від підписання контракту з топклубом
близько 1 години тому
Ілля Забарний / фото - Getty
Французькі медіа намагаються спрогнозувати, під яким номером захисник збірної України Ілля Забарний гратиме за Парі Сен-Жермен.
За інформацією ресурсу Culture PSG, 22-річний футболіст обиратиме між двома варіантами — 27-м і 13-м. Під першим він виступав у Борнмуті, а під другим грає за національну збірну України.
Взяти свій колишній 3-й або 25-й номер, з якими він грав у київському Динамо, Забарний не зможе, адже вони належать Преснелю Кімпембе та Нуну Мендешу відповідно.
Також, Борнмут неоднозначно поставився до трансферу Забарного у ПСЖ.
