Французькі медіа намагаються спрогнозувати, під яким номером захисник збірної України Ілля Забарний гратиме за Парі Сен-Жермен.

За інформацією ресурсу Culture PSG, 22-річний футболіст обиратиме між двома варіантами — 27-м і 13-м. Під першим він виступав у Борнмуті, а під другим грає за національну збірну України.

Взяти свій колишній 3-й або 25-й номер, з якими він грав у київському Динамо, Забарний не зможе, адже вони належать Преснелю Кімпембе та Нуну Мендешу відповідно.

Також, Борнмут неоднозначно поставився до трансферу Забарного у ПСЖ.