Захисник збірної України Ілля Забарний погодив контракт із французьким ПСЖ строком на п’ять років. У перший сезон його чистий дохід становитиме близько 4,5 мільйона євро, а з урахуванням бонусів річна зарплата може зрости до приблизно 8 мільйонів євро.

Переход 22-річного футболіста з англійського Борнмута оцінюють у 63 мільйони євро плюс до 3–4 мільйонів у вигляді бонусів. Офіційне оголошення очікується найближчими днями.

За інформацією спеціалізованих ЗМІ, базова зарплата Забарного відповідає середньому рівню оплати у клубі. Бонуси ж можуть довести річний дохід до максимальної позначки в 8 мільйонів євро, якщо футболіст виконає індивідуальні та командні показники — виступи у Лізі чемпіонів, кількість проведених матчів і здобуття трофеїв.

Загальна сума трансферу разом із бонусами сягає приблизно 67 мільйонів євро, що робить цю угоду однією з найвищих серед захисників цього літнього трансферного вікна.

Також, французькі ЗМІ прогнозують, який номер обере Забарний у ПСЖ.