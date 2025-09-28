Головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс поділився враженнями від гри українського півзахисника Єгора Ярмолюка у домашньому поєдинку 6-го туру АПЛ, де його команда обіграла Манчестер Юнайтед із рахунком 3:1.

Ярмолюк розпочав зустріч у стартовому складі та ближче до фінального свистка віддав свою першу результативну передачу в Англійській Прем'єр-лізі. Ендрюс наголосив на важливості тактичного рішення перейти на схему з чотирма захисниками, що стало одним із ключових факторів успіху.

«Дамсгор і Ярмолюк добре підстраховували один одного, а Гендерсон діяв більш надійно. Коли ти виманюєш суперника на себе, він залишає вільні зони. Ми хотіли скористатися цим, особливо з тим, що маємо в атаці. Сміливість і впевненість гравців сьогодні були справді чудовими — як з м’ячем, так і без нього».

Варто додати, що цього сезону 2025/26 українець взяв участь у всіх матчах Брентфорда і на даний момент має в активі одну гольову передачу.