Тренер Брентфорда похвалив Ярмолюка після перемоги над Манчестер Юнайтед
Українець допоміг команді долати гранда АПЛ
близько 20 годин тому
Головний тренер Брентфорда Кіт Ендрюс поділився враженнями від гри українського півзахисника Єгора Ярмолюка у домашньому поєдинку 6-го туру АПЛ, де його команда обіграла Манчестер Юнайтед із рахунком 3:1.
Ярмолюк розпочав зустріч у стартовому складі та ближче до фінального свистка віддав свою першу результативну передачу в Англійській Прем'єр-лізі. Ендрюс наголосив на важливості тактичного рішення перейти на схему з чотирма захисниками, що стало одним із ключових факторів успіху.
«Дамсгор і Ярмолюк добре підстраховували один одного, а Гендерсон діяв більш надійно.
Коли ти виманюєш суперника на себе, він залишає вільні зони. Ми хотіли скористатися цим, особливо з тим, що маємо в атаці. Сміливість і впевненість гравців сьогодні були справді чудовими — як з м’ячем, так і без нього».
Варто додати, що цього сезону 2025/26 українець взяв участь у всіх матчах Брентфорда і на даний момент має в активі одну гольову передачу.
Поділитись