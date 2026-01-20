Тренер Динамо з фізичної підготовки Віталій Кулиба пояснив рішення штабу Ігоря Костюка провести тренування на піску. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Цим тренуванням на піску ми ставили мету більше зробити певне навантаження, виконати певну роботу, але змінити цей тип навантаження. Тому що в попередні дні хлопці вже гарно попрацювали - один день була хороша бігова робота, і наступного дня ми вже виконували більше швидкісно-силове тренування. І сьогодні вирішили зробити інший тип навантаження, але виконали певний об'єм роботи.

По-перше, біг на піску більш енергозатратний, тому що це нестабільна поверхня, але при тому має свої переваги та недоліки. Це навантаження має певний вплив на аеробну систему, на витривалість. Після цієї пробіжки ми зробили ще деякі вправи на профілактику травм, на розвиток певних м'язів, які задіяні у футболістів на полі при бігу.

Як на мене, ці тренування не варто використовувати часто, тому що в них є певні недоліки, бо пісок - це нестабільна поверхня, і ця робота впливає на сухожилля та зв'язки. Якщо футболісти мають певні проблеми з ахіловими сухожилками чи з нестабільністю колінного суглоба, це може вплинути й загострити цю проблему та викликати деяке запалення. Тобто мінімальне навантаження ми можемо використовувати, щоб змінити напрямок роботи, змінити тип роботи, трохи розвантажити нервову систему та виконати обсяг аеробної роботи.