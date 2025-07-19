Відомо, який характер травми Малиновського
Українець покинув тренування Дженоа раніше
близько 3 годин тому
Руслан Малиновський/фото: Дженоа
Стало відомо, яку травму зазнав український півзахисник Руслан Малиновський на одному з останніх тренувань Дженоа.
Як повідомляє Tuttomercatoweb, у 32-річного гравця не виявлено серйозних ушкоджень. За інформацією джерела, Руслану пощастило - він відбувся незначним ударом і незабаром зможе повернутися до роботи з командою.
У поточному сезоні 2024/25 Малиновський взяв участь у дев'яти матчах Серії А, відзначившись двома голами та двома результативними передачами. Також він встиг провести зустріч у Кубку Італії, де вразив ворота суперника.
Проте значну частину сезону Руслан пропустив через тяжку травму — у нього було діагностовано вивих суглоба та перелом малогомілкової кістки.