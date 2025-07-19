Стало відомо, яку травму зазнав український півзахисник Руслан Малиновський на одному з останніх тренувань Дженоа.

Як повідомляє Tuttomercatoweb, у 32-річного гравця не виявлено серйозних ушкоджень. За інформацією джерела, Руслану пощастило - він відбувся незначним ударом і незабаром зможе повернутися до роботи з командою.

У поточному сезоні 2024/25 Малиновський взяв участь у дев'яти матчах Серії А, відзначившись двома голами та двома результативними передачами. Також він встиг провести зустріч у Кубку Італії, де вразив ворота суперника.

Проте значну частину сезону Руслан пропустив через тяжку травму — у нього було діагностовано вивих суглоба та перелом малогомілкової кістки.