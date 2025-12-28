Тренер Евертона висловився про новий контракт для Миколенка
Діюча угода спливає за півроку
близько 2 годин тому
Віталій Миколенко / Фото - Евертон
Головний тренер Евертона Девід Моєс прояснив ситуацію щодо продовження контракту з українським захисником Віталієм Миколенком. Його слова наводить Liverpool Echo.
Ми ведемо переговори з Міко. Вони тривають, ми робимо багато чого за лаштунками. Ми не виходимо на публіку і не обговорюємо їх постійно, але вже досить давно триває багато процесів. Сподіваємося, що ми знайдемо рішення швидше, ніж пізніше, - розповів Моєс.
Нинішнього сезону Миколенко провів 16 матчів у всіх турнірах, не відзначившись голами чи асистами. Його угода з ліверпульським клубом розрахована до кінця червня 2026 року.