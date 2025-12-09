Тренер Інтера відреагував на відсутність Салаха в заявці Ліверпуля на матч Ліги чемпіонів
Крістіан Ківу вважає, що це не його справа
близько 2 годин тому
Головний наставник Інтера Крістіан Ківу висловився з приводу відсутності Мохамеда Салаха у майбутній грі Ліги чемпіонів.
Напередодні стало відомо, що єгипетський футболіст не увійшов до заявки англійського колективу на поєдинок шостого туру основного етапу проти Інтера. Раніше Салах відкрито висловив невдоволення ставленням клубу, зазначивши, що йому важко залишатися поза стартовим складом три гри поспіль, враховуючи всі його заслуги.
Ківу також розповів, чи відсутність Салаха може стати перевагою для Інтера.
«Мо – футболіст світового рівня, але нас ці проблеми не стосуються. Це не моя справа. Я знаю, що в них достатньо гравців, які можуть його замінити, тож Ліверпуль збереже свій високий рівень, як і завжди протягом історії клубу.
Ми говоримо про команди, а не про окремих футболістів. Ми повинні оцінювати дії суперника загалом, а не зосереджуватися на конкретних гравцях. У них багато сильних сторін», – зазначив Ківу на пресконференції.