Головний наставник Інтера Крістіан Ківу висловився з приводу відсутності Мохамеда Салаха у майбутній грі Ліги чемпіонів.

Напередодні стало відомо, що єгипетський футболіст не увійшов до заявки англійського колективу на поєдинок шостого туру основного етапу проти Інтера. Раніше Салах відкрито висловив невдоволення ставленням клубу, зазначивши, що йому важко залишатися поза стартовим складом три гри поспіль, враховуючи всі його заслуги.

Ківу також розповів, чи відсутність Салаха може стати перевагою для Інтера.