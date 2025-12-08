Ліверпуль розглядає можливість підписання флангового нападника РБ Лейпциг Яна Діоманда, який привернув увагу мерсисайдців після свого блискучого виступу в чемпіонаті Німеччини. Представники англійського клубу були присутні на матчі 13-го туру Бундесліги, де Лейпциг розгромив Айнтрахт з рахунком 6:0, а 19-річний форвард оформив хет-трик.

За даними TEAMtalk, молодий форвард розглядається як можлива заміна для Мохамеда Салаха, навколо якого останнім часом знову загострилися суперечки.

Раніше Салах висловив невдоволення ситуацією в клубі та припустив можливість трансферу. Незабаром після цього він не був включений до заявки Ліверпуля на поєдинок Ліги чемпіонів проти Інтера.

У поточному сезоні Ян Діоманд уже відзначився сімома голами та трьома асистами, зміцнивши позиції одного з найяскравіших молодих талантів Бундесліги.