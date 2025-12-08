Салах може не поїхати на матч з Інтером в Лізі чемпіонів
Клуб оцінює ситуацію після скандальних заяв гравця
близько 2 годин тому
Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах може не потрапити до складу на виїзний матч проти Інтера, запланований на найближчий вівторок.
За даними інсайдера Фабріціо Романо, у клубі продовжуються внутрішні обговорення можливого рішення після гучних публічних заяв єгипетського форварда.
Остаточне рішення щодо участі Салаха у грі очікується до кінця дня. Головний тренер мерсисайдців Арне Слот пізніше проведе прес-конференцію, де може прокоментувати ситуацію.
Минулого сезону Салах забив 29 голів у Англійській Прем’єр-лізі, а Ліверпуль одразу виграв чемпіонат у перший сезон Слота. Та нині складається враження, що колись безумовна зірка клубу опинилася на межі найбільшого конфлікту.
