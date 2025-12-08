Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах може не потрапити до складу на виїзний матч проти Інтера, запланований на найближчий вівторок.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, у клубі продовжуються внутрішні обговорення можливого рішення після гучних публічних заяв єгипетського форварда.

Остаточне рішення щодо участі Салаха у грі очікується до кінця дня. Головний тренер мерсисайдців Арне Слот пізніше проведе прес-конференцію, де може прокоментувати ситуацію.

Минулого сезону Салах забив 29 голів у Англійській Прем’єр-лізі, а Ліверпуль одразу виграв чемпіонат у перший сезон Слота. Та нині складається враження, що колись безумовна зірка клубу опинилася на межі найбільшого конфлікту.