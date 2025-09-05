Тренер Іспанії оцінив розгромну перемогу над Болгарією: «Наступний матч буде набагато кращим»
Де ла Фуенте задоволений звитягою
близько 1 години тому
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував упевнену перемогу команди над Болгарією у відбірному матчі чемпіонату світу-2026. Іспанці розгромили суперника з рахунком 3:0, оформивши усі голи ще у першому таймі.
Наставник також обговорив кадрові рішення та ротацію гравців, наголосивши, що збірна прагне постійного розвитку і вже готується до наступного поєдинку проти Туреччини.
«Ми провели дуже хороший перший тайм, щоб забезпечити результат. Але у другому таймі ми були націлені на те, щоб продовжувати вдосконалюватися і рости, хоча темп суперника на нас вплинув. Ми могли б зробити більш позитивні висновки, але закінчили матч здоровими. Це був складний матч, наступний буде набагато кращим.
Ми ставили за мету повернути Родрі та Карвахаля. Їх випустили на поле не просто так, а тому, що вони цього заслуговують. Ми задоволені вкладом кожного — і тих, хто грав, і тих, хто не вийшов: Ферміна, Феррана, Дані Ольмо
Ми дуже вимогливі, і гравці — передусім. Вони були розчаровані через другий тайм. Потрібно дивитися на все в цілому. Для нас матч із Туреччиною буде трохи вищого рівня і потребуватиме більше зусиль. Ми повинні постійно вдосконалюватися, і ми прагнемо цього. Так буде і в неділю. Дуже важливо бути самокритичними», — сказав тренер для Diario AS.