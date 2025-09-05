Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував упевнену перемогу команди над Болгарією у відбірному матчі чемпіонату світу-2026. Іспанці розгромили суперника з рахунком 3:0, оформивши усі голи ще у першому таймі.

Наставник також обговорив кадрові рішення та ротацію гравців, наголосивши, що збірна прагне постійного розвитку і вже готується до наступного поєдинку проти Туреччини.