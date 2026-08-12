Тренер Карабаха назвав головну проблему своєї команди перед матчем з Динамо
Фахівець поділився очікування від майбутньої гри
Головний тренер азербайджанського Карабаха Гурбан Гурбанов поспілкувався з представниками ЗМІ перед матчем третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти київського Динамо.
«Ми мали час для гарної підготовки. Незважаючи на поразку в першій зустрічі, постараємося своєю грою досягти потрібного результату. Вірю, що футболісти до кінця настрояться на гру. Проти нас команда, яка має перевагу після першої гри і вміє добре оборонятися.
Часто суперник змушує робити помилки – це частина футболу. Зазвичай такі помилки бувають за низького темпу гри. Потрібно виправляти, якщо хочемо досягти результату. Технічні помилки необхідно усунути. Команда нова і хлопці поки що не можуть повністю доповнювати один одного», – цитує Гурбанова видання Azerisport.
Матч Карабах – Динамо відбудеться у четвер, 13 серпня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Перша гра завершилася перемогою киян з рахунком 1:0.
Команда, яка програє у цій дуелі, остаточно покине єврокубки в цьому сезоні. Переможець у раунді плейоф відбору Ліги конференцій вийде на сильнішого у парі Твенте – ДАК Дунайська Стреда. Першу домашню зустріч нідерландці виграли з рахунком 6:0.
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