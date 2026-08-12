Головний тренер азербайджанського Карабаха Гурбан Гурбанов поспілкувався з представниками ЗМІ перед матчем третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти київського Динамо.

«Ми мали час для гарної підготовки. Незважаючи на поразку в першій зустрічі, постараємося своєю грою досягти потрібного результату. Вірю, що футболісти до кінця настрояться на гру. Проти нас команда, яка має перевагу після першої гри і вміє добре оборонятися.

Часто суперник змушує робити помилки – це частина футболу. Зазвичай такі помилки бувають за низького темпу гри. Потрібно виправляти, якщо хочемо досягти результату. Технічні помилки необхідно усунути. Команда нова і хлопці поки що не можуть повністю доповнювати один одного», – цитує Гурбанова видання Azerisport.