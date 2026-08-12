Динамо втратило трьох гравців перед вирішальним матчем з Карабахом
Поєдинок відбудеться завтра
Київське Динамо зіткнулося з серйозними кадровими проблемами напередодні матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Карабаху. Одразу кілька футболістів не зможуть допомогти команді в Азербайджані.
За інформацією ТаТоТаке, через травми різного ступеня тяжкості до Баку не вирушили голкіпер Руслан Нещерет, півзахисники Олександр Піхальонок та Назар Волошин.
Окрім них, у лазареті Динамо залишаються захисники Денис Попов, Костянтин Вівчаренко та Владислав Захарченко, а також півзахисник Кирило Осипенко.
Матч Карабах – Динамо відбудеться у четвер, 13 серпня. Поєдинок у Баку розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Команда, яка програє за сумою двох зустрічей, остаточно вилетить із єврокубків. Переможець дуелі у раунді плейоф Ліги конференцій зустрінеться з сильнішим у протистоянні Твенте – ДАК. У першому матчі нідерландський клуб розгромив суперника з рахунком 6:0.
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