Сергій Разумовський

Микола Шапаренко провів 250-й матч за Динамо в усіх турнірах. Ювілейною для півзахисника стала зустріч із Карабахом у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій (1:0). У поєдинку другого туру УПЛ проти Вереса, який завершився перемогою киян з рахунком 2:1, футболіст збільшив свій матчевий доробок до 251 гри, повідомляє пресслужба клубу.

Дебют Шапаренка за основну команду Динамо відбувся 18 листопада 2017 року. Хавбек вийшов на заміну у виїзному матчі проти Зірки, в якому кияни здобули перемогу з рахунком 2:0.

У чемпіонаті України півзахисник зіграв 163 матчі, забив 25 голів і віддав 37 результативних передач. На його рахунку також 16 поєдинків у Кубку України, три забиті м’ячі та один асист. У Суперкубку України Шапаренко провів три зустрічі, а в єврокубках – 69 матчів, чотири голи та шість результативних передач.

Серед чинних гравців Динамо більше матчів за клуб провели лише Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко. У грі з Вересом вінгер провів 700-й матч у професійній кар'єрі.