Асистент головного тренера Колоса Олег Шелаєв зазначив, що у матчі проти Кудрівки (3:1) команді не вистачало присутності Руслана Костишина, який спостерігав за грою з трибун.

Шелаєв поділився враженнями про поєдинок, наголосивши, що його підопічним вдалося змінити хід зустрічі та здобути перемогу у другій половині матчу.

«Дуже було складно, тому що Руслан Володимирович був на трибунах і його енергії трішки не вистачало. Але наш тренерський штаб, думаю, впорався із завданням. Я відчував його погляд на спині, так що нормально все було. Зв’язок був. Проблеми на старті? Так завжди буває, коли у команд достатньо агресії, сил, щоб створювати моменти, напружувати суперника. Поле було дуже в’язке, нешвидке. Завжди другий тайм дає відповідь на питання у кого більше майстерності і у кого більше сил. Це головні компоненти, які приносять результати. Ми знали, що в нас є перевага в гравцях по майстерності, тому ця перевага буде втілюватись. Тому та кількість ударів, яку ми завдавали за останні дві гри, давала нам надію, що ці удари перетворяться в голи», – сказав Шелаєв для УПЛ-ТБ.

Після цього туру Колос розташовується на шостому місці у таблиці УПЛ, набравши 19 очок.