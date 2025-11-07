Головний тренер Кудрівки Василь Баранов прокоментував поразку своєї команди від ковалівського Колосу з рахунком 1:3 у матчі чемпіонату України.

За словами фахівця, його підопічні непогано провели першу половину зустрічі, проте для позитивного результату необхідно грати стабільно протягом усього поєдинку.

«Ми дуже гарно зіграли перший тайм і заслуговували на перемогу в першому таймі. Можливо, це зараз на емоціях, але мені здавалось, що ми перегравали суперника і були гострішими. Так, були дальні удари біля наших воріт, але ми були гострішими.

В перехідних фазах нам сьогодні не вистачило якості, щоб було більше голів. Для того, щоб перемагати таку команду, як Колос, треба грати більше, ніж один тайм. Хоча б хвилин 75-80. В другому таймі підсіли функціонально», — сказав Баранов для УПЛ-ТБ.