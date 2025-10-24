Історичний вечір для Крістал Пелес завершився розчаруванням. У своєму першому домашньому матчі на європейській арені лондонський клуб неочікувано програв АЕК Ларнаці з рахунком 0:1.

Незважаючи на підтримку переповненого стадіону, команда Олівера Гласнера не зуміла реалізувати ігрову перевагу. Орли завдали 15 ударів по воротах, але лише один був у площину.

Долю зустрічі вирішив епізод на 51-й хвилині, коли захисник Джейді Канвот припустився помилки, віддавши м'яч супернику. Цим скористався Ріад Баїч, забивши єдиний та переможний гол.

Після фінального свистка Олівер Гласнер зазначив, що ця поразка має стати для команди важливим уроком.