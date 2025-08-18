Головний тренер Кудрівки Василь Баранов підбив підсумки матчу 3 туру УПЛ проти СК Полтава (3:1). Його слова наводить пресслужба клубу.

По-перше, я хотів би подякувати нашим уболівальникам за те, що нас підтримували, за це їм велика подяка. Ми чули цю підтримку, завжди приємно, коли багато вболівальників, вони тебе підтримують і женуть вперед, в атаку. Що стосується підготовки, то звичайно ми розуміли, що вони нас знають, ми їх знаємо, в який футбол дві команди грають.

Що стосується того, що вийшло і не вийшло, то ми налаштовували хлопців на перші хвилини, на те, що буде агресивна гра від команди Полтави і на те, що потрібно агресивно почати, ми відразу заробили пенальті, реалізували його. Наступні 15-20 хвилин потрібно було грати спокійніше, ми грали вертикально, намагалися доставляти м'яч в зони, де є вільний простір у Полтави за спиною, на це вказували, і хлопці намагалися туди доставляти м'яч, ми втрачали другі м'ячі, потрібно було грати спокійніше.

Другий тайм дуже добре, швидкий гол, пенальті заробили, це допомогло, впевненості додало, але я в перерві теж говорив про те, що рахунок 2:0 - найскладніший. Якщо ми пропустимо, це буде паніка. Витримали, забили гол, були ще шанси. Команда суперника грала до кінця і нам треба більш впевнено грати в кінцівках, догравати на нуль в обороні, - сказав Баранов.

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Кудрівка - СК Полтава.

«Наш футбол – забити більше за суперника». Ексклюзивне інтерв'ю тренера Кудрівки Василя Баранова XSPORT.