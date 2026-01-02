Головний тренер Лідса Даніель Фарке розповів про свої враження після нічийного результату матчу 19 туру АПЛ проти Ліверпуля, який завершився з рахунком 0:0.

«Ми грали проти чинного чемпіона, який перебуває у дуже хорошій формі. До того ж на стадіоні відчувалася особлива атмосфера новорічного матчу. Суперник був повністю готовий, і нам потрібно було показати максимальну організованість та стійкість.

Ми добре розпочали гру, але, звісно, були тривалі відрізки, коли доводилося терпіти і працювати на межі можливостей. Ліверпуль багато володів м’ячем і завдавав ударів, однак без по-справжньому явних гольових моментів.

Я дуже задоволений матчем без пропущених м’ячів, набраним очком і тим менталітетом, який команда продемонструвала. Це хороша нічия і вдалий вечір для нас. Зараз у роздягальні чудовий настрій. Ми були дуже надійними як команда і трималися разом. Велика подяка всім гравцям», – сказав фахівець.