Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов підбив підсумки стартового матчу 5 туру УПЛ проти Олександрії (1:4). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Такі матчі не можна програвати, тим більше з таким рахунком. Хочу вибачитися перед нашими вболівальниками – в першу чергу за цей рахунок. Будемо все робити для того, щоб виправляти ситуацію.

Треба грати в футбол якісно в усіх фазах гри – не тільки в атаці, а й в обороні, в перехідних фазах. Треба грати дисципліновано.

Багато над тим працюємо, починаючи зі зборів. На зборах ми акцентували на тому увагу, що команда повинна бути організованою, щоб досягати якогось результату та займати якесь місце в чемпіонаті високе. Будемо далі над тим працювати.

Можна знайти і багато позитивних моментів, але я за такого рахунку навіть не хотів би цього робити. Будемо рухатися далі, будемо виправляти ці помилки, - розповів Пономарьов.