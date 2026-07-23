Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов перед першим матчем другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Гента визнав, що суперник має значно більший досвід міжнародних виступів, однак запевнив: команда ретельно вивчила опонента і серйозно підготувалася до зустрічі. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

В першу чергу я хотів би подякувати Плоцьку, тому що прийняли нас, допомогли організувати цей матч – це дуже важливо на даному етапі в цей час, у якому зараз живе Україна. Це важливо, що пішли нам назустріч і допомогли в усьому, щоб ми провели якісно цей матч.

Для нашого клубу це перша участь у єврокубках. Звичайно, що на стадії єврокубків дуже важливим є досвід, але ми готуємося дуже серйозно до матчу. Ми готові, я вважаю, до матчу, тільки гра покаже наскільки він буде складним для нас. Але я не можу сказати, що команда хвилюється чи боїться суперника. Ми поважаємо суперника, але ми підготовлені.

Як я тільки що вже сказав, у Гента більший досвід участі в єврокубках, а для нас це вперше. Але я вважаю, все-таки ми дуже добре розібрали й вивчили команду суперників, і це буде складний матч. Я не можу виділити якийсь один аспект, який зіграє вирішальну роль. Вважаю, що все-таки підготовленість відіграватиме вирішальну роль у цьому матчі.

Не можу сказати, що якийсь тиск, тому що ми під час чемпіонату минулого сезону ставили ціль потрапити в зону єврокубків. І якщо ми ставили таку ціль, треба бути психологічно підготовленим до цього. Тому я не можу сказати, що є якийсь певний тиск на мене чи на команду.

Хотів би сказати вболівальникам, що футбол – це не завжди логічна гра, вона може складатися по-різному. Але я одне єдине можу пообіцяти – що наша команда гратиме з повною самовіддачею і докладе максимальних зусиль на полі, щоб досягти позитивного результату.