ЛНЗ – Гент. Де дивитися пряму трансляцію матчу кваліфікації Ліги конференцій
Поєдинок пройде у Польщі
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото - ФК ЛНЗ
Сьогодні черкаський ЛНЗ зіграє проти бельгійського Гента в першому матчі протистояння в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій
Де дивитися поєдинок ЛНЗ – Гент
- Матч буде зіграно на «Орлен Арені» (Плоцьк, Польща)
- Стартовий свисток пролунає о 21:30 за Києвом.
- Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути онлайн безплатно на платформі Київстар ТБ – щоб отримати доступ до прямого етеру, необхідно пройти реєстрацію.
У разі перемоги над Гентом ЛНЗ вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. За результатами жеребкування, там на український клуб чекатиме переможець пари Гетеборг (Швеція) – Левадія (Естонія).
Оскільки це кваліфікація Ліги конференцій, то команда Віталія Пономарьова у разі поразки від Гента остаточно завершить свій єврокубковий сезон і зосередиться на внутрішніх змаганнях.
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