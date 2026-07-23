Павло Василенко

Сьогодні черкаський ЛНЗ зіграє проти бельгійського Гента в першому матчі протистояння в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій

Де дивитися поєдинок ЛНЗ – Гент

Матч буде зіграно на «Орлен Арені» (Плоцьк, Польща)

Стартовий свисток пролунає о 21:30 за Києвом.

Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути онлайн безплатно на платформі Київстар ТБ – щоб отримати доступ до прямого етеру, необхідно пройти реєстрацію.

У разі перемоги над Гентом ЛНЗ вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. За результатами жеребкування, там на український клуб чекатиме переможець пари Гетеборг (Швеція) – Левадія (Естонія).

Оскільки це кваліфікація Ліги конференцій, то команда Віталія Пономарьова у разі поразки від Гента остаточно завершить свій єврокубковий сезон і зосередиться на внутрішніх змаганнях.