У стартовому матчі 23-го туру Серії А Лаціо та Дженоа порадували глядачів результативною грою, що завершилася перемогою римлян із рахунком 3:2.

Усі ключові моменти зустрічі припали на другий тайм. На початку другої половини матчу Лаціо видав потужний відрізок і за кілька хвилин двічі вразив ворота суперника - відзначилися Педро та Тейлор.

Дженоа не здалася після пропущених м'ячів і зуміла повернутися в гру завдяки Руслану Малиновському. Український півзахисник на 67-й хвилині впевнено реалізував пенальті, скоротивши відставання, а через вісім хвилин узяв участь у ще одній гольовій атаці гостей, яку завершив Вітінья.

Розв'язка настала під завісу зустрічі. Помилка в обороні Дженоа призвела до другого пенальті для Лаціо після гри рукою з боку Естігора. Капітан господарів Катальді холоднокровно переграв Бейло та приніс своїй команді перемогу. Руслан Малиновський провів на полі 83 хвилини і став одним із найпомітніших гравців матчу.

Серія А. 23 тур

Лаціо – Дженоа 3:2

Голи: Педро, 56 (пен), Тейлор, 62, Катальді, 90+10 (пен) – Малиновський, 67 (пен), Вітінья, 75