Головний наставник Ліверпуля Арне Слот висловився про враження після перемоги своєї команди над Евертоном у поєдинку шостого туру Англійської Прем'єр-ліги, що завершився з рахунком 2:1.

«Мені дуже сподобалася наша гра в першому таймі. Ми розуміли, наскільки важко буде: три матчі за сім днів, ранній старт у суботу. Було видно, як сильно це вплинуло.

Коли ми були свіжими – грали неймовірно. У другому таймі треба віддати належне Евертону, але було помітно, що ми втомилися.

Ми дуже раді, що маємо і Екітіке, і Ісака. Вони самі розуміють, що зіграти три матчі поспіль по 90 хвилин їм буде неймовірно складно», – сказав Слот.