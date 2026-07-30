Павло Василенко

Ньюкасл опинився у глибокій кризі ще до старту нового сезону. Головний тренер Едді Хау подав у відставку після серйозних розбіжностей із керівництвом клубу щодо літньої трансферної кампанії.

Минулого сезону наставник перебував під тиском після того, як «сороки» фінішували лише 12-ми в Англійській Прем'єр-лізі, зазнавши 17 поразок у 38 матчах. Попри невдалі результати, Хау залишився працювати, оскільки отримав підтримку керівництва. Проте цього літа ситуація кардинально змінилася.

За інформацією джерел, тренер погоджувався з необхідністю продажу окремих футболістів, однак був категорично незадоволений масштабом кадрових втрат і відсутністю рівноцінного підсилення. Особливо болючим для нього став продаж нападника Александера Ісака до Ліверпуля.

Крім того, цього літа команду залишили Сандро Тоналі, який перейшов до Тоттенгема, та Ентоні Гордон, що став гравцем Барселони. Також існує висока ймовірність відходу капітана Бруно Гімарайнша та лівого захисника Льюїса Голла.

Хау ще раніше передав керівництву список із чотирьох футболістів, яких хотів бачити у складі перед новим сезоном. Однак жодного з них клубу підписати не вдалося. Віктор Муньос перейшов до Ліверпуля, Джеймс Траффорд –Лідса, Йохан Манзамбі – Астон Вілли, а Садок Йоханна – Брайтона.

До старту нового сезону Прем'єр-ліги залишається менше місяця, тому керівництву Ньюкасла доведеться у стислі терміни шукати нового головного тренера та стабілізувати ситуацію в команді.