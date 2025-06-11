Головний тренер збірної Нової Зеландії Даррен Бейзлі прокоментував поразку команди у заключному матчі на товариському турнірі Canadian Shield проти України (1:2). Слова фахівця передає пресслужба NZF.

Ці матчі дуже корисні для нас, тому що нам бракувало подібних поєдинків. Ми не брали участі в достатній кількості таких «битв», аби наша команда й гравці по-справжньому відчули це. Але в останніх двох іграх, як на мене, вони це відчули. Відчули рівень, якого вимагає такий футбол.

Вони досить добре змагалися у цих двох матчах. І тепер ми можемо рухатися далі з розумінням, що є моменти, які потрібно покращити, але водночас є речі, які ми зробили дуже добре.