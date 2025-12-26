Головний тренер Ньюкасла Едді Хау поділився очікуваннями від стартового матчу 18 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед. Його слова наводить пресслужба клубу.

Статистично МЮ набагато сильніші, ніж минулого року. Вони значно покращили свої загальні результати. Вони конкурентоспроможні, а в атаці мають кілька серйозних виконавців.

Це буде дійсно хороший матч, важкий матч для нас і хороша нагода на Різдво насолодитися величчю таких ігор. Атмосфера буде особливою, але ми раніше з ними не грали, тому, думаю, ми очікуємо трохи іншого Манчестер Юнайтед, - сказав Хау.