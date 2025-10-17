Генеральний директор Оболоні Олександр Різниченко розповів про терміни, протягом яких може вирішуватися питання щодо суддівства на рівні УАФ.

Ми зараз не можемо... Те, що тоді вони погодилися, те, що тоді генеральний секретар з представниками їздили в Німеччину, зустрічалися з представниками Німецького комітету арбітрів, асоціації… Ми маємо надію, що цей процес буде йти далі.

Вони зацікавлені у змінах, які можуть відбуватися на темі арбітражу. А якщо вони не будуть зацікавлені і десь будуть тормозити цей процес, тоді ми надіємося на вас, як на футбольних журналістів і футбольну спільноту, що ми всі разом допоможемо їм в цьому, щоб вони прийняли правильне рішення. Змусити ми їх не можемо, це однозначно, але ми ж розуміємо, що для того ми прийняли це рішення, для того УПЛ дала інформацію про це.

Я пропонував нашому президенту УПЛ, можливо, на УПЛ ТБ провести круглий стіл з журналістами, де більш детально поговорити це питання. Можливо, від журналістського корпусу будуть якісь пропозиції, які ми можемо тоді при зустрічі УАФ долучити, тому що журналісти теж можуть запропонувати свої якісь зауваження до цього проєкту, який буде дійсно корисний, що ми дійсно не розгледіли.

Я думаю, це питання ще буде обговорюватись і обговорюватись. Наскільки воно буде затягнути довго – побачимо, залежить від керівництва УАФ.

Ми вчора це питання обговорили. Я дотримуюся такої позиції – ставити якісь конкретні умови в цьому питанні ми вирішили, що не будемо, тому що можуть бути різні питання у керівництві, про які ми не знаємо. Можливо, заплановані якісь у них робочі поїздки і так далі. Але є офіційне звернення до УАФ. В Україні діє закон про звернення громадян до юридичних структур, де написано, що протягом 30 днів вони зобов’язані нам надати відповідь позитивну чи негативну, чи призначити зустріч в якихось там вибіркових термінах, 15 днів і так далі.

Тому час є. Я думаю, якщо буде їхня позитивна позиція, то ми ще будемо говорити і в міжсезонні, тому що там треба напрацьовувати багато робочих моментів: які повноваження буде мати голова цього органу, яким чином буде проводитися оцінка матчів, хто буде це проводити і так далі.

Тут є дуже багато запитань, на які треба буде ще сідати, думати і давати відповідь. Тому таймінги ми ніякі не встановлювали. Але враховуючи те, що вже журналістська спільнота про це говорить, пише – але думаю, що такої інформації буде з’являтись все більше і більше – їм просто незручно буде не приймати ніяких дій у цьому напрямку, тим паче не організовувати якусь робочу зустріч для того, щоб обговорювати ці питання. Але всі 16 клубів стоять на позиції: однозначно зміни треба робити. Ми зробимо все для того, щоб все-таки ці зміни відбулися», – заявив Різниченко в інтерв'ю Tribuna.com.