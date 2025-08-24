Металіст 1925 і Оболонь визначили, хто пройшов в 1/16 фіналу Кубка України
Визначився ще один учасник наступного етапу турніру
близько 2 годин тому
В матчі 1/32 фіналу Кубка України харківський Металіст 1925 в Житомирі приймав київську Оболонь. Зустріч завершилася перемогою номінальних господарів з рахунком 2:0.
На початку першого тайму відзначився нігерійський нападник Мандела Ітодо, а кінці гри м’яч у свої ворота зрізав захисник Оболоні Валерій Дубко.
Таким чином, в 1/16 фіналу Кубка України вийшов Металіст 1925.
Заключні матчі стадії 1/32 фіналу відбудуться 25 серпня.
Пари 1/16 фіналу турніру визначатимуться за підсумками сліпого жеребкування. На цій стадії в боротьбу вступлять київське Динамо, Олександрія, донецький Шахтар і житомирське Полісся, які представляли Україну в єврокубках сезону 2025/26.
Кубок України, 1/32 фіналу
Металіст 1925 – Оболонь – 2:0
Голи: Ітодо, 8, Дубко, 88 – автогол.
Матеріали по темі
Будківський — про виліт Зорі з Кубка України: «Потрібного результату ми не здобули»
близько 11 годин тому