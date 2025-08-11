18-річний захисник Оболоні Олександр Фещенко поділився емоціями від дебюту в УПЛ у матчі другого туру чемпіонату України проти Олександрії (1:0). Слова юного футболіста передає пресслужба клубу.

Чесно, емоції переповнюють і переможний матч, який дуже допоможе нам у сезоні з очками. Дуже радий і дуже вдячний Богу, тренерам. Багато задля цього працюю. Воно відплачується, як ви бачите.

Я як молодий гравець маю максимально розвиватися і брати приклад зі старших гравців, більш досвідчених. Тому хочу грати, приносити користь команді і саморозвиватися.

Я живу за таким принципом, що намагаюся нічого не очікувати, а радіти тому, що стається, і брати досвід від того, що не стається. Як кажуть, ваші очікування – ваші проблеми, тому живу тут і зараз і намагаюся кайфувати від моменту.