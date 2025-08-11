Півзахисник Оболоні Сергій Суханов поділився думками щодо свого голу в матчі другого туру чемпіонату України проти Олександрії (1:0). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Які думки? У першому турі з Металістом 1925 був такий самий момент, але його заблокували. Тренер казав, коли останній гравець залишається, – не бити. Але, як то кажуть, не послухав тренера. Була впевненість, добре прийняв, заздалегідь розумів, що буду робити. Пробив – влучив у ворота. Дякую Богу, що так все вийшло.

Для мене кожен м’яч, забитий у ворота, – це неймовірно. У нашому чемпіонаті дуже важко даються голи. Я й тоді говорив, і зараз скажу: кожен гол дуже важливий для команди. Ми працюємо на команду, і найголовніше, що перемогли й заробили три залікові бали. Рухаємося далі.

Можливо, цей гол найкрасивіший. Треба ще його подивитися, бо я бачив тільки завершальну стадію, як м’яч злетів, не бачив самого польоту. Можливо, кращий у плані щільності та сили удару. Напевно, це найкращий гол поки що в Прем’єр-Лізі для мене.

Перебудова під керівництвом Антоненка? Все добре. Виконуємо те, що від нас вимагають, намагаємося переносити це на поле. Як бачите, поки що все виходить. Розуміємо тренера, і він розуміє нас. Тому рухаємося далі, будемо тішити наших уболівальників та Збройні сили України.