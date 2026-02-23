Матч Олександрія – Оболонь в рамках 17-го туру УПЛ не відбувся сьогодні через незадовільний стан газону на стадіоні КСК «Ніка». Арбітр Володимир Новохатній після інспекції поля ухвалив рішення перенести гру на невизначений термін.

Головний тренер київської команди Олександр Антоненко в інтерв’ю сайту «Український футбол» прокоментував цю ситуацію.

«Я почув флеш-коментар виконавчого директора Олександрії в прямому ефірі – я просто в шоці! Коли делегат запитав мою думку щодо проведення матчу, я сказав, що на цьому полі не можна грати. Те саме сказали делегат матчу і головний арбітр. Але пан Кітаєв у своєму коментарі не згадав позицію делегата і арбітра, а сказав, що, мовляв, Оболонь не хотіла грати, а ми були готові.

Я ледь не збожеволів, коли почув коментар представника Олександрії. Просто фарс! Нащо ти кажеш про це на всю країну? Ми прочекали на стадіоні кілька годин. Ніхто з їхніх представників не вибачився за непідготовлене поле. Вони одразу пішли на включення і почали звинувачувати нас в тому, що гра не відбулася.

Ми приїхали на гру, але не хочемо ризикувати здоров'ям наших гравців, а нас роблять у всьому винними – в чому ми винні? З нашої сторони це виглядає так, що Олександрія нас виставляє крайніми, ігноруючи позицію делегата та арбітрів, що на цьому полі матч грати небезпечно. Можу навести цитату делегата: «Поле не відповідає проведенню гри такого рівня», а суддя додав: «Хлопці, грати тут неможливо».

Ми навіть подумати не могли, щоб долю матчу вирішувати в кабінетах, але коли звинувачують нас в тому, що ми не хочемо грати через провалену підготовку поля, про що засвідчили офіційні особи матчу, це вже переходить всі межі. Ми себе образити точно не дамо.

Люди, які працюють на стадіоні «Ніка», сказали, що 2 дні тому керівники Олександрії приїздили сюди і побачили, що є проблеми з полем. Можна було одразу нас повідомити і не доводити ситуацію до абсурду, а тепер ще на всю країну з нас роблять винних в цій ситуації. Це Оболонь винна в тому, що Олександрія не готувала власне поле?»