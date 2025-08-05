Головний наставник кіпрського Пафосу Хуан Карлос Карседо висловився про поєдинок проти київського Динамо в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

«Нас чекає зустріч із суперником топ-рівня з багатим досвідом участі в європейських турнірах. Динамо Київ — дуже сильна і добре підготовлена команда, агресивна у своїй тактиці та згуртована навколо міцного кістяка гравців.

Нам потрібно буде дисципліновано грати в обороні, показувати у свою гру та намагатися брати ініціативу до своїх рук, коли це можливо.

Трансфер Давіда Луїса? Давід Луїс – велике ім'я у світовому футболі, і ми раді бачити його у нашій команді. Його досвід та лідерські якості – цінне придбання для команди.

Звісно, перемога – це завжди наша мета. Але, як я вже казав, добре оборонятися та зберегти сухі ворота було б украй важливо. Це забезпечило б нам сильну позицію перед матчем у відповідь», — наводить слова Карседо THIS IS MAPPA.