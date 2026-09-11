Тренер ПСВ: «Вдома проти Шахтаря треба вигравати»
Фахівець проаналізував гру своєї команди проти «гірників»
Головний тренер нідерландського ПСВ Петер Бос відреагував на домашню нічию з донецьким Шахтарем (1:1) в рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів.
«Це був матч, у якому ми добре захищалися від високих передач гостей. Ми нічого не віддавали, але, маючи м’яч, ми також не могли ризикувати більше, ніж ризикували. Бо тоді я б побоювався, що ми потрапимо в пастку.
Гол Шахтаря? Під час матчу я думав, що це був фол, але на відеозаписі побачив дещо інше. Тож у цьому плані ми не постраждали. Ну, я вважаю, що вдома проти Шахтаря треба вигравати, але це не просто якась команда. Це Ліга чемпіонів. Вони теж дуже сильні. Загалом я задоволений результатом», – цитує Боса пресслужба ПСВ.
Шахтар з одним набраним балом посідає 18-те місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, а ПСВ – 20-те.
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