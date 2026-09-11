Головний тренер нідерландського ПСВ Петер Бос відреагував на домашню нічию з донецьким Шахтарем (1:1) в рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

«Це був матч, у якому ми добре захищалися від високих передач гостей. Ми нічого не віддавали, але, маючи м’яч, ми також не могли ризикувати більше, ніж ризикували. Бо тоді я б побоювався, що ми потрапимо в пастку.

Гол Шахтаря? Під час матчу я думав, що це був фол, але на відеозаписі побачив дещо інше. Тож у цьому плані ми не постраждали. Ну, я вважаю, що вдома проти Шахтаря треба вигравати, але це не просто якась команда. Це Ліга чемпіонів. Вони теж дуже сильні. Загалом я задоволений результатом», – цитує Боса пресслужба ПСВ.