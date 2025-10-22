Український захисник Пари Сен-Жермен Ілля Забарний повторив унікальне історичне антирекордне досягнення в Лізі чемпіонів, повідомляє Opta Sports.

Під час поєдинку із Байером (7:2) Забарний двічі сфолив у власному штрафному майданчику, і в обох випадках арбітр призначав пенальті у ворота парижан.

Після першого порушення на 24-й хвилині українець отримав жовту картку, а після другого, на 37-й хвилині, — пряму червону.

Таким чином, Ілля став лише третім футболістом в історії Ліги чемпіонів, який у рамках одного матчу отримав вилучення і двічі привіз пенальті.

Забарний виступає за ПСЖ з літа 2025 року. Раніше він грав за англійський Борнмут і є вихованцем академії київського Динамо.