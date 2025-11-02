Тренер Руха назвав причину поразки команди від Зорі: «Не вистачило одного дня»
Іван Федик поділився думками щодо програного матчу 11-го туру УПЛ
близько 1 години тому
Головний тренер львівського Руху Іван Федик поділився своїми враженнями після матчу 11 туру Української Прем'єр-ліги проти луганської Зорі. Його команда поступилася з рахунком 0:1, пропустивши єдиний гол і не зумівши відігратися.
«Ми зіграли непоганий матч. Це була третя для нас гра за тиждень. На відміну від Зорі, яка підійшла свіжою до цього поєдинку. Можливо, нам не вистачило одного дня, щоб швидше все робити. Адже всі команди, які грали посеред тижня у Кубку України, всі гратимуть у понеділок.
А ми граємо у неділю, ще й два матчі поспіль на виїзді. Це також накладає свій відбиток на нашу гру. Але я вважаю, що нам треба просто реалізовувати свої моменти – нам не щастить в останніх матчах, хоча команда показує непогану гру».
Після цієї поразки Рух займає передостанню, п'ятнадцяту позицію у турнірній таблиці, маючи в активі сім очок після стільки ж матчів. Наступний поєдинок львівська команда проведе 8 листопада о 15.30, коли на виїзді зустрінеться з рівненським Вересом.
