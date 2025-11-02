Головний тренер львівського Руху Іван Федик поділився своїми враженнями після матчу 11 туру Української Прем'єр-ліги проти луганської Зорі. Його команда поступилася з рахунком 0:1, пропустивши єдиний гол і не зумівши відігратися.

«Ми зіграли непоганий матч. Це була третя для нас гра за тиждень. На відміну від Зорі, яка підійшла свіжою до цього поєдинку. Можливо, нам не вистачило одного дня, щоб швидше все робити. Адже всі команди, які грали посеред тижня у Кубку України, всі гратимуть у понеділок.

А ми граємо у неділю, ще й два матчі поспіль на виїзді. Це також накладає свій відбиток на нашу гру. Але я вважаю, що нам треба просто реалізовувати свої моменти – нам не щастить в останніх матчах, хоча команда показує непогану гру».