У матчі 11-го туру чемпіонату України луганська Зоря у Києві приймала львівський Рух та здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч у поєдинку на 27 хвилині забив боснійський півзахисник Деян Попара, скориставшись передачею Романа Вантуха. Цей гол став для легіонера першим в Українській Прем'єр-лізі.

Львівська команда могла зрівняти рахунок ще до перерви, проте удар Остапа Притули з одинадцятиметрової позначки впевнено відбив голкіпер луганчан Олександр Сапутін.

У другій половині зустрічі стався цікавий епізод: після того, як Юрій-Володимир Герета взяв м'яч у руки після передачі партнера, Зоря отримала право на вільний удар, але скористатися цією можливістю команда не зуміла.

УПЛ. 11-й тур

Зоря – Рух – 1:0

Гол: Попара, 27