Головний тренер Руха Іван Федик підбив підсумки матчу 9 туру УПЛ проти Кривбаса (0:2). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Нам треба забивати. Навіть при 0:2 забивати раніше, ніж за 5 хвилин до кінця, щоб могти забити ще один, просто не вистачило нам часу. Грали непогано, в принципі, останні матчі граємо непогано. В цій грі пропустили з 2 моментів 2 голи - значить, треба більш сконцентровано грати, щоб не пропускати. Ну і забивати - моментів було багато.

Пропущені голи? Треба дивитися відео, я так одразу не можу сказати. Звичайно, не дограли один або два гравці що при першому, що при другому голах.

Грали непогано. Я не можу сказати, що задоволений грою, тому що треба не давати супернику взагалі створювати моменти біля своїх воріт, догравати – тоді буде легше грати в атаці.

Те, що пропустили голи - це дуже погано. Звісно, ми засмучені, тому що ми не взяли очки в цій грі, - сказав Федик.