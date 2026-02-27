Головний тренер Самсунспора Торстен Фінк висловився після виходу команди до 1/8 фіналу Ліги конференцій, а також поділився думкою про потенційних суперників - Шахтаря і Райо Вальєкано.

На наступній стадії турніру турецькому клубу належить зіграти з одним із цих опонентів. Фінк зазначив, що обидва варіанти представляють серйозну перевірку для його команди.

«На нас чекає складний суперник. Хто б це не був, буде важко. Вихід до 1/8 фіналу — це вже історичний успіх. Звичайно, ми хочемо пройти якнайдалі, у футболі все можливо. Шахтар чи Райо? На мою думку, Райо може бути краще».

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу Ліги конференцій Самсунспор впевнено пройшов Шкендію, здобувши перемогу із загальним рахунком 5:0 за підсумками двох матчів.